LIVE Scandicci-Novara 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 MOOOOOONSTEEEER BLOOOOCK BONIFACIOOO!! 7-8 Pallonetto spinto di Alsmeier da posto 4. 7-7 Mani out di Ruddins da posto 4. 6-7 Muuuurooooo Bonifacioooo!! Chiusa la diagonale ad Antropova 6-6 Largo il primo tempo di Bonifacio. 5-6 Diagonale vincente di Bosetti da posto 4. 4-6 Cambi vince il contrasto a rete 4-5 Tocca l’antenna il pallonetto giocato da Tolok. 3-5 Ruddins sbaglia l’attacco in pipe. 3-4 Errore al servizio Tolok. 2-4 Tolok sfonda il muro di Scandicci. 2-3 Tolok stringe la diagonale dalla seconda linea 2-2 Diagonale di Tolok da posto 2. Si accende subito la sfida tra le opposte. 2-1 Castillo difende su Ishikawa, poi chiude Antropova con la diagonale da posto 2. 1-1 Diagonale di Antropova da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
