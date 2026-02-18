LIVE Novara-Scandicci Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

L'incontro tra Novara e Scandicci si svolge oggi per la qualificazione alla Champions League femminile 2026, dopo che un guasto tecnico ha causato il ritardo dell’avvio. La partita, che si gioca al Pala Igor di Novara, vede le due squadre affrontarsi in un match decisivo. Entrambe le formazioni puntano alla vittoria per avanzare ai quarti, con le giocatrici pronte a darsi battaglia fin dai primi scambi. Tra tifosi e appassionati, cresce l’attesa per il fischio d’inizio. La palla sta per partire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, gara d’andata degli ottavi di finale della CEV Champions League di volley femminile 20252026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, gara d’andata degli ottavi di finale della CEV Champions League di volley femminile 20252026. Nei playoff della massima competizione europea è subito il momento di un derby italiano: sia Novara che Scandicci hanno chiuso in seconda posizione il proprio girone, dovendo così passare dagli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro FINAL STANDINGS Women's Champions league 2026 European Volleyball Released Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby italiano ai playoff!; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand; Due giorni di volley europeo su Sky. Oggi al via i playoff con Olympiacos-Milano; Igor Gorgonzola Novara - Sport Lisbona e Benfica in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby italiano ai playoff!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Igor Gorgonzola ... oasport.it Diretta Novara Scandicci/ Streaming video tv: è derby in Europa! (Champions League, oggi 18 febbraio 2026)Diretta Novara Scandicci streaming video tv: derby in Champions League per l'andata dei playoff, sarà una sfida davvero interessante. ilsussidiario.net «Solo una tra Novara e Scandicci potrà continuare il cammino europeo. » Questa è la sfida che oggi tiene banco nella pallavolo femminile: appuntamento alle 18 al PalaIgor, dove le due formazioni italiane si giocano l’andata dei playoff, trasmessa su Sky Spo facebook Pallavolo Champions F - Novara ospita Scandicci: tutta da vedere la sfida tra Tolok e Antropova x.com