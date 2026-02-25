Sul palco dell'Ariston stasera andrà in scena la semifinale delle Nuove Proposte: Gianluca Gazzoli affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione e presenterà i giovani in gara. Nicolò Filippucci sfiderà il trio formato da Blind, El Ma & Soniko Angelica Bove si contrapporrà a Mazzariello. Le esibizioni verranno votate da tre giurie: il voto di sala stampa, tv e web avrà un peso del 33%, come quello della giuria delle radio (33%), mentre il parere del pubblico da casa peserà per il 34% sul verdetto finale. L'artista più votato in ogni sfida avanzerà alla finale del giorno dopo. La prima puntata del Festival ha fatto 9.6 milioni di spettatori con il 58% di share. L’anno scorso erano stati 12.2 milioni, con il 65% di share. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Sanremo, medaglie d'oro all'Ariston: questa sera ospiti Lollobrigida e Vittozzi. Diretta dalle 20.40

