Dalle Olimpiadi a Sanremo | Fontana Lollobrigida e Vittozzi sul palco dell' Ariston

Fontana, Lollobrigida e Vittozzi salgono sul palco dell'Ariston per celebrare il passaggio tra sport e musica, con la presenza di campioni paralimpici come Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra. La loro partecipazione si lega alla volontà di unire diverse discipline e storie di successo in un momento di grande visibilità. La serata promette emozioni e sorprese, coinvolgendo il pubblico in un evento che unisce passione e talento.

Il Festival di Sanremo si conferma ancora una volta la vetrina d'eccellenza non solo per la musica, ma per l'intero orgoglio nazionale. Quest'anno saliranno sul palco dell'Ariston, nella serata di mercoledì, tre icone dello sport invernale italiano, fresche dei podi delle Olimpiadi di Milano Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. La loro presenza all'Ariston non è solo un omaggio ai traguardi raggiunti, ma un tributo alla costanza e al sacrificio che caratterizzano le discipline del ghiaccio e della neve. Le azzurre, simboli di un'Italia che vince e convince a livello globale, portano a Sanremo il carisma di chi ha saputo dominare le scene internazionali, trasformando la fatica degli allenamenti in medaglie storiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana all’Ariston?Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana potrebbero condurre l'ultima serata di Sanremo dopo aver vinto le Olimpiadi.

Sanremo, dieci nomi debutteranno sul palco dell’AristonSanremo, dieci artisti debuttano sul palco dell’Ariston a causa della voglia di portare freschezza alla gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il mese d’oro della Rai con il binomio Olimpiadi-Sanremo; Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Achille Lauro chiude le Olimpiadi, brividi prima di Sanremo 2026: Per me è speciale, sono onorato; Olimpiadi, l'inno di Arisa scritto dagli studenti ora è un caso.

Stasera in TV (22 febbraio): Gerry Scotti e De Martino cancellati dalle Olimpiadi, Carlo Conti ‘apre’ Sanremo sul NoveCosa vedere oggi? Presa Diretta torna su Rai 3 contro Fuori dal Coro su Rete 4, mentre Alessandro Borghese – 4 Ristoranti guida la serata di Sky Uno e Karate Kid – La leggenda continua fa rotta su TV8 ... libero.it

DALLE OLIMPIADI A SANREMO?/ Il Colle e quel malinteso sugli eroi del quotidianoIeri Mattarella ha ricevuto i cantanti che partecipano a Sanremo: Laura Pausini, J-Ax, Serena Brancale, Ermal Meta e gli altri. È una prima volta ... ilsussidiario.net

Il metabolismo intellettuale che preferisco: in 24 ore passate dal conoscere i regolamenti del curling a criticare il look del terzo big in gara. #olimpiadi #sanremo - facebook.com facebook

Finite le olimpiadi , in attesa delle paralimpiadi… una settimana di Sanremo e noi italiani commentatori seriali su X siamo felici ! #MilanoCortinaOlympics2026 x.com