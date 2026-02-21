Olimpiadi in diretta LIVE le gare oggi a Milano Cortina | Vittozzi e Wierer nel biathlon Lollobrigida per l'oro

Vittozzi e Wierer partecipano alle gare di biathlon oggi a Milano Cortina, mentre Lollobrigida punta a conquistare l’oro. La giornata di oggi, 21 febbraio, segna il sedicesimo giorno delle Olimpiadi Invernali, con gli atleti italiani impegnati in diverse discipline. Le competizioni si svolgono in varie location della regione, attirando l’attenzione di tanti appassionati. Le sfide di oggi promettono momenti emozionanti e sorprese sul medagliere.

Giorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. Vittozzi, Wierer e Lollobrigida a caccia dell'oro.🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlonQuesta mattina a Milano Cortina si sono svolte le gare di oggi, il sesto giorno delle Olimpiadi Invernali.

Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: slalom con Della Mea, Vittozzi e Wierer per l’oro con il biathlonOggi a Milano Cortina, Della Mea, Vittozzi e Wierer sfidano gli avversari nello slalom e nel biathlon, cercando di conquistare l'oro.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.