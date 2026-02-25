LIVE Juventus-Galatasaray Champions League calcio in DIRETTA | Yildiz parte titolare in porta Perin
JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk 19.53 Buonasera e benvenuti al ritorno del match di Champions League dei playoff tra Juventus e Galatasaray. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Galatasaray, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti sogna il miracolo sportivo. La Juventus è chiamata al miracolo sportivo, oggi, allo Stadium, contro il Galatasaray, per qualificarsi agli ottavi di Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it
