LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli parte titolare!

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 La Juventus viene dal pareggio contro il Lione, serve una vittoria convincente per sistemare la classifica. 18.10 Ecco le formazioni ufficiali: St. Polten: Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. All. Fassotte. Juventus Women: Peyraud Magnin; Krumbiegel, Harviken, Calligaris, Carbonell; Pinto, Waiti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi 18.09 Buonasera e benvenuti alla diretta di Sankt Polten-Juventus, match di Champions League. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus deve fare punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sankt p246lten juventus 0 0 champions league calcio femminile in diretta girelli parte titolare

© Oasport.it - LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Girelli parte titolare!

live sankt p246lten juventusLIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: fondamentali i 3 punti in Austria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten- Secondo oasport.it