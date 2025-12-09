LIVE Sankt Pölten-Juventus Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Ecco le formazioni ufficiali: St. Polten: Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. All. Fassotte. Juventus Women: Peyraud Magnin; Krumbiegel, Harviken, Calligaris, Carbonell; Pinto, Waiti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi 18.09 Buonasera e benvenuti alla diretta di Sankt Polten-Juventus, match di Champions League. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus deve fare punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

