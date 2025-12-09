LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | finisce il primo tempo!
Segui la diretta della partita di Champions League femminile tra Sankt Pölten e Juventus. La Juventus domina il match e si porta in vantaggio di due reti alla fine del primo tempo. Rimani aggiornato sugli sviluppi della sfida cliccando qui per la diretta completa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.38 Juventus che domina e va meritatamente in vantaggio di due reti. A tra poco per il secondo tempo! 47? Fine del primo tempo, Sankt Polten-Juventus femminile 0-2. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Juventus che pressa ancora alla ricerca del terzo gol. 41? Gooooooooooool, Girelli, rigore perfetto, Sankt Polten-Juventus 0-2. 39? RIGORE per la Juventus. Fallo di mano del difensore del Sankt Polten. 37? VAR in corso. Possibile rigore per la Juventus. 35? Punizione per la Juventus. 33? Destro di Girelli che finisce fuori. 31? Possesso palla continuo della Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: fondamentali i 3 punti in Austria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten- Come scrive oasport.it
