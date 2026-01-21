LIVE Juventus-Benfica 0-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Segui in tempo reale la prima metà della partita tra Juventus e Benfica, valida per la Champions League 2026. Il match si apre con un buon avvio dei bianconeri, poi il Benfica prende il controllo del gioco. Al momento il punteggio è di 0-0, con alcune occasioni da parte di entrambe le squadre. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi sviluppi e il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.46 Juventus che parte bene ma poi soffre il palleggio del Benfica, nel finale occasione per Miretti e David ma con poca cattiveria per arrivare al gol. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Benfica 0-0. 43? McKennie per David che tutto solo non trova la porta. 41? Ultimi tentativi delle due squadre. 39? Buona giocata di Prestianni, si guadagna una punizione dopo un fallo di Kelly. 37? Tacco di McKennie per Miretti che di testa non trova la porta. 35? Serve un colpo di un singolo per sbloccare la partita. 33? Spalletti non è felice di questa prima parte di match.

