LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia ufficialmente la frazione chi andrà in fuga?

Oggi si svolge la tappa del UAE Tour 2026, una corsa che ha attirato numerosi appassionati. La fuga si è aperta con un’accelerazione di Juan Sebastian Molano, della UAE Team Emirates, che ha tentato di scappare fin dai primi chilometri. La corsa si sta facendo più combattuta e tutti si chiedono chi proverà a lasciare il gruppo. Gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento dei ciclisti sulla strada. La frazione prosegue con grande suspense.

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia ufficialmente la frazione, chi andrà in fuga?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 Accelerazione di Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) 10.10 Paleni e Kessler hanno guadagnato 40? sul gruppo. Vedremo se la fuga di giornata è già andata o se qualcuno riuscirà a rientrare sulla coppia di testa 10.08 Contrattacco di Peter Øxenberg (Ineos Grenadiers) 10.07 Attacco di Enzo Paleni (Groupama – FDJ United) e Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling) 10.05 Inizia ufficialmente la sesta tappa! 10.04 Il percorso di questa tappa è quasi completamente pianeggiante fino ad arrivare alla salita finale di Jebel Hafeet (10.6 km al 6.