LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia ufficialmente la frazione chi andrà in fuga?
Oggi si svolge la tappa del UAE Tour 2026, una corsa che ha attirato numerosi appassionati. La fuga si è aperta con un’accelerazione di Juan Sebastian Molano, della UAE Team Emirates, che ha tentato di scappare fin dai primi chilometri. La corsa si sta facendo più combattuta e tutti si chiedono chi proverà a lasciare il gruppo. Gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento dei ciclisti sulla strada. La frazione prosegue con grande suspense.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 Accelerazione di Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) 10.10 Paleni e Kessler hanno guadagnato 40? sul gruppo. Vedremo se la fuga di giornata è già andata o se qualcuno riuscirà a rientrare sulla coppia di testa 10.08 Contrattacco di Peter Øxenberg (Ineos Grenadiers) 10.07 Attacco di Enzo Paleni (Groupama – FDJ United) e Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling) 10.05 Inizia ufficialmente la sesta tappa! 10.04 Il percorso di questa tappa è quasi completamente pianeggiante fino ad arrivare alla salita finale di Jebel Hafeet (10.6 km al 6.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: pochi minuti al via della frazione reginaOggi si svolge la sesta tappa del UAE Tour 2026, partita da Al Ain Museum e diretta verso Jebel Hafeet.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi prova a difendersi da Del Toro nella frazione reginaTiberi si impegna a resistere agli attacchi di Del Toro nella tappa più difficile dell’UAE Tour 2026.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour 2026, Jonathan Milan vince la 5^ tappa. Antonio Tiberi 1° in classifica generale; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell'UAE Tour 2026. Frazione ... oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Jonathan Milan, volata prorompente!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it
UAE Tour 2026: Jonathan Milan wins Stage 5, Tiberi retains the Red Jersey https://www.giroditalia.it/en/news/uae-tour-2026-jonathan-milan-wins-stage-5-tiberi-retains-the-red-jersey/ UAE Tour 2026: Jonathan Milan vince la tappa 5, Tiberi conserva la M - facebook.com facebook
Uae Tour: impresa Tiberi, sua la terza tappa | Fantacycling x.com