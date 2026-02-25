LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | al comando quattro fuggitivi con Zana

14:23 Sta per esaurirsi la fuga. Il gruppo ritrova man mano componenti che si erano staccati in salita e mette nel mirino i battistrada. 14:20 Mancano ancora moltissimi chilometri al traguardo. Finale non scontato. Sempre 30 i secondi che separano il gruppetto inseguitore dal quartetto di testa. 14:17 Inizia a farsi sentire la fatica in questa che è la tappa più lunga del Giro di Sardegna. 14:13 Non ce la fa Iacomoni, che viene riassorbito da ciò che resta del gruppo. 14:10 Meno di 50 km all’arrivo di Bosa. Ancora una dozzina di chilometri di discesa, poi inizierà il tratto contraddistinto da un susseguirsi di saliscendi. 14:07 Sede stradale molto ampia lungo la discesa. Andatura dei fuggitivi regolare, mentre da dietro sta arrivando Federico Iacomoni (Team Ukyo). In rimonta anche il gruppo, segnalato ora a circa 30 secondi dalla testa della corsa. 14:04 Il panamense Gonzalez sarà la prima maglia verde di questo Giro di Sardegna. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Zana riagguanta i fuggitivi

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in quattro al comando con Milesi, 1’20” il vantaggio sul gruppoIl UAE Tour 2026 è iniziato con una fuga di quattro corridori guidata da Milesi, che ha preso il comando intorno alle 11.

Temi più discussi: Al via il Giro di Sardegna: da Castelsardo a Olbia in diretta su Rai e Hbo Max; LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito una frazione mossa; Ciclismo, Giro della Sardegna 2026: a Olbia la tappa finale; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 Febbraio – 1 Marzo).

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito una frazione mossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Dopo 5 anni di ... oasport.it

Partito il Giro di Sardegna: l’emozione del sardo CiredduIl Giro della Sardegna tornato a disputarsi dopo 15 anni ha riportato una corsa professionistica di ciclismo nell’Isola a cinque anni di distanza dalla Settimana Ciclistica Italiana sulle strade ... unionesarda.it

Sarà la suggestiva cornice del borgo di Castelsardo ad accogliere, il prossimo 25 febbraio, la partenza del Giro della Sardegna, che si concluderà il 1° marzo a Olbia dopo cinque tappe. “Il giro ciclistico della Sardegna torna dopo 15 anni sulle nostre strade”, h - facebook.com facebook

Torre delle Stelle-Solanas: venerdì sulla provinciale 17 arriva il Giro di Sardegna x.com