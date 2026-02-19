LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in quattro al comando con Milesi 1’20 il vantaggio sul gruppo

Il UAE Tour 2026 è iniziato con una fuga di quattro corridori guidata da Milesi, che ha preso il comando intorno alle 11.08. La causa è stata una mossa decisa di alcuni attaccanti che hanno tentato di guadagnare subito vantaggio sul gruppo. Attualmente, i fuggitivi sono davanti di 1 minuto e 20 secondi, mentre i ciclisti affrontano una discesa prima di una lunga salita. La corsa continua ad appassionare gli spettatori, che seguono ogni minuto di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08 Media della prima ora di gara di 45.1 kmh. 11.05 Corridori che stanno affrontando al momento un breve tratto di discesa, che precede una lunga parte di leggera ma costante salita. 11.02 In questo momento il gruppo sta controllando il vantaggio della fuga, i soli cinque corridori al comando aumentano le probabilità di volata. 10.59 140 km alla conclusione, 1'20" il vantaggio della fuga. 10.56 Dopo la caduta c'è il ritiro di Finlay Pickering. 10.53 Per la prima volta l'UAE Tour taglia il traguardo a Fujairah, località che ha, però, già ospitato arrivi, come quello del Dubai Tour nel 2018 vinto da Mark Cavendish.