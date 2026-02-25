CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:47 Match al via! Il possesso è del Borussia Dortmund. 18:45 I due capitani de Roon ed Emre Can dialogano con l’arbitro. Manca pochissimo al fischio d’inizio. 18:43 Ci siamo! Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo per l’inizio del match. 18:43 Attenzione a Guirassy. L’attaccante del Borussia Dortmund ha segnato al momento 4 goal in quest’edizione di Champions League. Chissà che non voglia aumentare il suo score. 18:39 La squadra di Palladino dovrà rimontare i due goal subiti all’andata per aggiudicarsi almeno i tempi supplementari. L’atmosfera alla New Balance Arena è bollente. 18:35 Gli atalantini non raggiungono gli ottavi di finale di Champions League dalla stagione 202021. I gialloneri li hanno raggiunti sei volte nelle ultime sette edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: manca poco al fischio d’inizio

Leggi anche:

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: serve una rimonta storica

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: attacco a 3 per i nerazzurri. Tedeschi più sulla difensiva

In Diretta- Atalanta vs Borussia Dortmund | Champions League 2025/26 | eFootball PES21 Simulation

Temi più discussi: Borussia Dortmund-Atalanta, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Il Dortmund è troppo per l'Atalanta: la Dea perde 2-0, Champions appesa a un filo; Borussia D. - Atalanta (2-0) Champions League 2025; Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: attacco a 3 per la Dea. Tedeschi più sulla difensivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Sono state pubblicate le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-2-1): ... oasport.it

Atalanta-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Champions League, in campo Atalanta-Borussia Dortmund: la Dea deve rimontare il 2-0 dell’andata Stadio di Bergamo Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-int - facebook.com facebook

#Atalanta- #BorussiaDortmund diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE x.com