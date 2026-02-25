LIVE Atalanta-Borussia Dortmund Champions League calcio in DIRETTA | attacco a 3 per i nerazzurri Tedeschi più sulla difensiva
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 I tedeschi sono a quattro vittorie e un pari nelle ultime 5 partite disputate tra Campionato e Coppa. Stesso discorso per i bergamaschi ma con quattro vittorie e una sconfitta. 17:40 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Sono state pubblicate le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini; Hien; Kolasinac; Zappacosta; de Roon; Pasalic; Bernasconi; Samardzic; Zalewski; Scamacca. All. Raffaele Palladino Borussia Dortmund (3-4-3-1): Kobel; Emre Can; Anton; Bensebaini; Ryerson; F.Nmecha; Bellingham; Svensson; Brandt; Beier; Guirassy. All Niko Kovac L’arbitro sarà lo spagnolo Jose Maria Sanchez Martinez. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Oasport.it
