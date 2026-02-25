LIVE Atalanta-Borussia Dortmund 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | al via il secondo parziale che deciderà il passaggio agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Attenzione a Guirassy! Il classe ’96 calcia da pochi metri dal portiere avversario un bel destro. Carnesecchi la sfiora e la palla passa a pochi centimetri dal palo. La sua posizione era forse in fuorigioco. Secondo tempo 19:50 Si riparte con il secondo parziale! 19:40 Primo tempo perfetto per gli atalantini che recuperano lo svantaggio dell’andata. I ragazzi di Palladino sono sembrati molto più organizzati e pericolosi in manovra rispetto i loro avversari che non sono mai stati cinici sotto porta. 45? L’arbitro fischia la fine del primo tempo! Si deciderà tutto nel secondo parziale. Le due squadre sono ora in equilibrio per quanto riguarda i goal. 44? Goal di Zappacosta! Bernasconi la mette in mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

