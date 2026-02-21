Litiga violentemente con il padre intervengono i carabinieri Poi picchia anche loro

Un uomo ha avuto una lite violenta con il padre a Lido di Spina, scatenando una scena di caos. Quando i carabinieri sono intervenuti per calmare la situazione, lui ha opposto resistenza, colpendoli. La serata si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ha continuato a comportarsi in modo aggressivo. La vicenda si è svolta davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena. La vicenda resta ancora da chiarire.

Notte di tensione a Lido di Spina, dove i carabinieri hanno dovuto bloccare un uomo in forte stato di alterazione. Protagonista della vicenda un 31enne residente in zona, finito in manette con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'allarme era scattato nella tarda serata di venerdì 20 a seguito di una richiesta di intervento per una violenta lite familiare. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito il padre al culmine di un acceso diverbio, generando una situazione di forte allarme all'interno dell'abitazione. Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte il 31enne in evidente stato di agitazione, una condizione già nota alle forze dell'ordine per precedenti interventi.