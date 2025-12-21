Un uomo di 50 anni di Cuorgnè ha aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite in atto tra l’uomo e la sua compagna. È la serata di sabato 20 dicembre quando a Rivarolo Canavese la coppia litiga in casa e qui intervengono i militari. Secondo una prima ricostruzione, al culmine del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Aggredisce la compagna poi i carabinieri: 50enne arrestato a Rivarolo Canavese

Leggi anche: Aggredisce la compagna schiaffeggiandola e mandandola all'ospedale: 50enne ammonito dal Questore

Leggi anche: Piomba in casa della ex e poi aggredisce i carabinieri, arrestato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Goito, prova a sfondare la porta di casa della ex, poi aggredisce i carabinieri: fermato col taser e arrestato 50enne; Aggredisce la compagna e la suocera: arrestato dai carabinieri; Villa Literno. Aggressione alla compagna. Un uomo nei guai; Ti preferisco morta che con un altro: lo stalking sul lavoro finisce in arresto.

Aggredisce la compagna e i carabinieri, uomo arrestato nel Torinese - I carabinieri della stazione di Rivarolo (Torino) hanno arrestato ieri sera un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. msn.com