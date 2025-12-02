Massafra | lite con accoltellamento un arresto Nella notte

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Massafra, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia locale, hanno arrestato in flagranza un 26enne di origine romena, residente a Massafra, presunto indiziato di aver accoltellato un connazionale nel corso di un violento alterco. Secondo quanto ricostruito da militari dell’Arma, l’episodio si sarebbe verificato nella tarda serata di ieri, nella piazza centrale del comune jonico, alla presenza di più connazionali. Il diverbio, nato per futili motivi legati – secondo le prime ipotesi – a un interesse comune per una donna, sarebbe degenerato fino a culminare nel ferimento all’addome di un 23enne. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Massafra: lite con accoltellamento, un arresto Nella notte

Contenuti che potrebbero interessarti

La lite è scoppiata la notte scorsa nella piazza centrale di Massafra. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un amico della vittima - facebook.com Vai su Facebook

Massafra, lite per una donna finisce nel sangue: 26enne arrestato dopo aver accoltellato un connazionale rumeno Vai su X

Massafra: lite con accoltellamento, un arresto Nella notte - Nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Massafra, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile del N. Scrive noinotizie.it

Massafra, 26enne arrestato per accoltellamento durante lite per una ragazza - I Carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno identificato tutte le persone coinvolte e, durante le indagini, hanno rinvenuto nell’abitazione di un familiare dell’arrestato il coltello a scatto ... Scrive giornaledipuglia.com

Massafra, accoltellamento nella notte: arrestato un 26enne - Un 26enne è stato arrestato a Massafra con l’accusa di aver accoltellato un connazionale durante una lite nella piazza centrale. Riporta trmtv.it

Lite per gelosia degenera a Massafra: 26enne arrestato dopo aver ferito coetaneo con un coltello - Un episodio di violenza avvenuto nella notte scorsa ha scosso il centro di Massafra, coinvolgendo due cittadini stranieri residenti nel comune. Segnala msn.com

Articoli con argomento: ‘castelloneta’ - Un 26enne è stato arrestato a Massafra con l’accusa di aver accoltellato un connazionale durante una lite nella piazza centrale. trmtv.it scrive