Minacce richieste di affitto e divieto di dormire nella propria tenda | un arresto nella tendopoli a San Ferdinando

Un uomo è stato arrestato nella tendopoli di San Ferdinando, dove da settimane si registrano minacce, richieste di affitto e divieti di dormire nelle proprie tende, causati da conflitti tra i residenti e gruppi di criminalità locale.

I militari dell’Arma hanno fatto luce su una lunga sequenza di soprusi, iniziata nell’ottobre 2025 a seguito di un banale dissidio legato all’alimentazione elettrica Un clima di paura costante, minacce quotidiane e richieste di denaro imposte con la forza. È questo lo scenario ricostruito dai carabinieri della stazione di San Ferdinando, che nelle scorse ore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Palmi, nei confronti di un uomo originario del Ghana, domiciliato presso la tendopoli cittadina, ritenuto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e tentata estorsione aggravata dall’uso di armi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

