In piazza per il Venezuela In cento con le bandiere | Giù le mani dal Paese

In piazza del Popolo si è svolta una manifestazione di solidarietà al Venezuela, organizzata dalla sinistra radicale. Oltre un centinaio di partecipanti hanno esposto bandiere e striscioni con slogan come “Giù le mani dal Venezuela” e “Maduro libero”. L’evento si è svolto in risposta all’operazione militare statunitense e alla detenzione del presidente Nicolás Maduro, evidenziando una presa di posizione politica e simbolica a sostegno del paese sudamericano.

La bandiera del Venezuela e gli striscioni ‘Maduro libero’, ‘Giù le mani dal Venezuela’. Sono poco più di un centinaio le persone che hanno aderito, ieri pomeriggio, alla manifestazione di ‘Solidarietà al Venezuela’, indetta dalla sinistra radicale in piazza del Popolo dopo l’operazione militare da parte degli Stati Uniti e la cattura del presidente Nicolás Maduro. In piazza era presente anche l’assessore del Movimento 5 Stelle Giancarlo Schiano; tra le associazioni, invece, hanno aderito Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Amicizia Italia Cuba, Opposizione Studentesca d’Alternativa, Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Cgil Ravenna Radici del Sindacato, Per il clima - Fuori dal fossile altri movimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In piazza per il Venezuela. In cento con le bandiere: "Giù le mani dal Paese" Leggi anche: Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" Leggi anche: Roma, protesta davanti all’ambasciata Usa: “Giù le mani dal Venezuela” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. In piazza per il Venezuela. In cento con le bandiere: Giù le mani dal Paese; Presidio a De Ferrari per Hannoun: in piazza oltre cento persone tra bandiere e slogan. La Cgil: «Condannare l’attacco Usa al Venezuela; Contro l'azione militare Usa in Venezuela, in cento al presidio in Piazza del Popolo a Ravenna; Veglia per il Venezuela in piazza Caricamento: preghiera e inno nazionale per pace, giustizia e libertà - VIDEO. Contro l’azione militare Usa in Venezuela, in cento al presidio in Piazza del Popolo a Ravenna - Sfidando la rigida temperatura invernale di oggi lunedì 5 gennaio, almeno un centinaio di ravennati ha partecipato all'incontro di protesta contro ... ravennanotizie.it

Anche a Siracusa presidio per il Venezuela. Bandiere della pace in piazza Archimede - Sotto gli uffici della Prefettura, presidio promosso dal Comitato pro Pal Alaretuseo, che ha rilanciato l’iniziativa nazionale raccogliendo l ... siracusaoggi.it

PRESIDIO CONTRO LA GUERRA. MODENA MANIFESTA SOLIDARIETA’ AL VENEZUELA - Nel video, l’intervista a Marcello Pini, Rappresentante Consulta Popolare Bandiere della pace che si intersecavano con quelle della Palestina e del Venezuela. tvqui.it

ANSA.it. . I chavisti in piazza e Maduro in tribunale. Il figlio promette: "Ci riabbracceremo qui". I manifestanti chiedono la liberazione del presidente venezuelano e della moglie. #ANSA - facebook.com facebook

Venezuela. Surreale normalità a Caracas, dove i chavisti scendono in piazza. L'esercito annuncia di combattere l'"aggressione imperialista" ma promette fedeltà alla neo presidente a interim Rodriguez, che a usa volta si sarebbe messa a disposizione degli st x.com

