Barbero, Montanari, Scurati, insieme ad altri intellettuali nemici della libertà di espressione, hanno firmato un appello per escludere la casa editrice Passaggio al Bosco dalla fiera “Più libri più liberi”. Per questi autori grossissimi prendersela con una casa editrice piccolissima è troppo facile, poco nobile. E per che cosa, poi? Per aver pubblicato, fra i tanti, anche Benito Mussolini? E’ costui un personaggio che disprezzo profondamente: non per nulla Corrado Beldì proprio su questa pagina mi ha definito “tabarrista antifascista”. Io di leggere i discorsi del Duce non ho alcuna voglia, ma se qualcuno desidera farlo qual è il problema? Mussolini era un censore, dunque bisogna imitarlo? Per il trio Barbero-Montanari-Scurati evidentemente sì, e la fiera dei loro sogni dovrebbe onestamente intitolarsi “Più libri meno liberali”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giù le mani dal libero lettore!