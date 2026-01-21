World Baseball Classic 2026 | l’Italia ritrova il pitcher Adam Ottavino dopo 17 anni!

Il World Baseball Classic 2026 segna un importante ritorno per l’Italia, con Adam Ottavino che rientra nella Nazionale dopo 17 anni. Riconosciuto come uno dei rilievi più affidabili della MLB, Ottavino porta con sé esperienza e prestigio, arricchendo il roster azzurro in vista della competizione internazionale. Questa partecipazione rappresenta un momento significativo sia per il giocatore che per il movimento del baseball italiano.

Adam Ottavino, uno dei rilievi più riconoscibili degli ultimi due decenni di MLB, sta per vivere un capitolo speciale della sua carriera internazionale: il ritorno con la Nazionale italiana al World Baseball Classic 2026, ben 17 anni dopo la sua prima esperienza in azzurro. I match del WBC sono in programma dal 5 marzo. L’Italia giocherà una partita amichevole contro i Chicago Cubs il 3 a Sloan Park a Mesa (Arizona), seguita da una sfida contro i Los Angeles Angels il 4 marzo a Tempe (Arizona). Il torneo si svolgerà fino al 17 marzo in diverse sedi tra Arizona, Florida, Texas, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

World Baseball Classic 2026: l'Italia sogna il ritorno di Anthony RizzoIl World Baseball Classic 2026 rappresenta un'occasione importante per l'Italia, con la possibilità di rivedere in campo Anthony Rizzo, recentemente ritiratosi dopo oltre 14 anni nelle Major League.

World Baseball Classic 2026: l'Italia potrebbe avere il catcher emergente Kyle TeelLa World Baseball Classic 2026 si avvicina e l'Italia potrebbe contare su un nuovo talento: Kyle Teel, potenziale catcher emergente.

