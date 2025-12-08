Siria un anno dopo | da Assad ad Al Sharaa la pace è ancora lontana

Fino al 26 novembre 2024, esisteva una Siria. Quella degli Assad, famiglia alawita al potere a Damasco da oltre mezzo secolo prima con Hafez e poi con il figlio Bashar. Quel giorno però, è cambiato tutto improvvisamente. A quella Siria, stanca e provata da almeno 13 anni di guerra civile, è bastata una piccola spinta per cadere e scomparire dalla storia. A infliggere il colpo fatale sono stati gli uomini di Hayat Tahrir Al Sham, formazione un tempo nota come Fronte Al Nusra e di fatto costola locale di Al Qaeda. Su ordine del loro leader Al Joulani, dalle campagne di Idlib (unica provincia ancora fuori dal controllo degli Assad) i miliziani nel giro di pochi giorni sono arrivati ad Aleppo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

