L’attacco Isis agli americani in Siria e il dilemma dell’affidabilità di al Sharaa

16 dic 2025

L'attacco dell'ISIS a tre americani a Palmira, Siria, solleva il dibattito sulla collaborazione tra le forze statunitensi e quelle siriane, composte anche da ex jihadisti. La questione dell'affidabilità di questi alleati e le strategie di contrasto allo Stato islamico sono al centro di un dibattito che coinvolge le forze internazionali e siriane.

L’attentato dellIsis che ha ucciso tre americani sabato a Palmira, in Siria, ha aperto un tema che covava da tempo fra le pagine dei piani del Pentagono su come combattere lo Stato islamico congiuntamente alle forze di sicurezza siriane, composte in parte da ex jihadisti. L’attacco durante l’incontro che tenevano un colonnello americano e un funzionario del ministero dell’Interno siriano sulle operazioni militari contro l’Isis è stato lanciato da un uomo del servizio di sicurezza del presidente Ahmed al Sharaa e rivela le capacità di infiltrazione dello Stato islamico. Dai tempi dell’Afghanistan, gli americani le chiamano in gergo operazioni “green on blue”, dove il verde indicava le forze regolari afghane alleate e il blu le forze della Nato. Ilfoglio.it

