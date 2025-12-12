nuoto lisa angiolini da record nei 200 rana agli assoluti in vasca corta miressi col titolo dei 100 sl

Nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione, Lisa Angiolini stabilisce un nuovo record nei 200 rana, mentre Miressi conquista il titolo nei 100 stile libero. La sessione serale ha offerto gare emozionanti, confermando il buon momento del team italiano, rinvigorito dai risultati ottenuti agli Europei di Lublino.

Seconda e penultima giornata di gare negli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione. Una sessione serale in cui non sono mancate le gare degne di attenzione, per un gruppo tricolore carico e rinfrancato dal grande rendimento avuto nei recenti Europei di Lublino (Polonia). È un po’ così che si giustifica la prestazione di Anna Pirovano nei 200 misti. La classe 2000 nostrana, compagna di allenamenti di Anita Gastaldi (bronzo nei 200 farfalla nella piscina da 25 metri polacca), è andata a migliorare sensibilmente il suo primato, scendendo per la prima volta sotto il 2’08” (2’07?93). Per lei, titolo italiano a precedere Sara Franceschi (2’09?62) e Chiara Della Corte (2’10?31). Oasport.it

