Almeno risparmiateci gli appelli per la natalità se non volete darci il congedo parentale paritario

La proposta di legge sul congedo parentale paritario, presentata dalle opposizioni, è stata respinta in Parlamento a causa di forti opposizioni da parte della maggioranza. La decisione ha suscitato delusione tra i sostenitori, che avevano sperato in un cambiamento importante. La bocciatura, avvenuta dopo un acceso dibattito, blocca di fatto la possibilità di introdurre un congedo uguale per madre e padre. La questione rimane al centro di molte discussioni politiche e sociali.

La proposta di legge sul congedo parentale paritario, presentata dalle opposizioni unite, è stata definitivamente bocciata in Parlamento. La maggioranza l'ha liquidata, nascondendosi dietro i rilievi tecnici e l'assenza di coperture. Questa volta però almeno risparmiateci gli allarmi per il calo delle nascite e per l'occupazione femminile.