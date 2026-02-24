L’Inter deve battere il Bodo Glimt per qualificarsi agli ottavi di Champions, perché solo una vittoria con almeno tre gol di scarto garantisce il passaggio del turno. Se il match finisce in pareggio o con una sconfitta, i nerazzurri potrebbero non riuscire a passare, a meno di altre combinazioni di risultati in contemporanea. La partita si gioca a San Siro, dove i giocatori cercano di sfruttare il vantaggio di giocare in casa.

C'è un solo risultato certo che consente ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi di Champions: vincere contro il Bodo Glimt a San Siro segnando almeno 3 gol di scarto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter-Bodo Glimt, cosa serve ai nerazzurri per gli ottavi di Champions League: le combinazioniL’Inter ha bisogno di vincere contro il Bodo Glimt per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il regolamento dei playoff di Champions League: cosa serve a Inter, Juventus e Atalanta, supplementari o rigori, come funziona coi goal in trasfertaMartedì 24 e mercoledì 25 febbraio si giocano le gare di ritorno degli spareggi: tutto ciò che c'è da sapere sul turno intermedio che porterà agli ottavi di finale di Champions League. goal.com

Cosa serve all'Inter per eliminare il Bodo/Glimt? I risultati per qualificarsi agli ottavi di ChampionsCon il risultato di Bodo-Inter, come si qualifica il team di Chivu? Tutte le combinazioni per il passaggio del turno in Champions League. goal.com

VIDEO – Il Bodo/Glimt nel tunnel di San Siro: arriva Hauge e diventa rossonero x.com

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bodo/Glimt in conferenza stampa: "Questione campo Io non posso farci nulla. Il City quando ha perso non ha mai nominato il campo. Anche noi non siamo abituati a giocare a San Siro ma il focus lo sposto su altro" - facebook.com facebook