Braglia avverte l’Inter | Col Bodo Glimt rischia Ecco cosa inciderà tanto sul match…

Braglia mette in guardia l’Inter: il tecnico ha spiegato che il match contro il Bodo Glimt potrebbe essere complicato, soprattutto a causa delle condizioni del campo. Secondo l’allenatore, il terreno potrebbe influenzare il ritmo di gioco e favorire le azioni degli avversari. Ha anche sottolineato che i norvegesi sono agguerriti e pronti a sorprendere, soprattutto nei primi minuti. La squadra di Inzaghi dovrà adattarsi rapidamente alle caratteristiche della sfida, che si preannuncia più difficile del previsto. La partita si gioca domani sera a Milano.

Inter News 24 Braglia, intervistato da Tmw Radio, ha parlato così dell'Inter in vista del match di Champions League contro il Bodo Glimt. Il clima in casa Inter si fa teso non solo per gli impegni sul campo, ma anche per le polemiche extra-calcistiche che coinvolgono i singoli. Simone Braglia, intervenuto a TMW Radio, ha commentato duramente la gestione del "caso Bastoni" dopo le recenti dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu. Secondo Braglia, la diplomazia non basta quando si tratta di comportamenti di campo discutibili: « Si è parlato tanto di questo caso Bastoni.