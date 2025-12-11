Webuild | al via lo scavo di tre nuove gallerie sulla linea Av Ac Salerno-Reggio Calabria Tre talpe TBM da record in azione

Webuild ha iniziato lo scavo di tre nuove gallerie sulla linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria, segnando un importante progresso nel potenziamento delle infrastrutture nel Sud Italia. Tre tunnel da record, realizzati con tecnologie avanzate, sono ora in fase di realizzazione sul Lotto 1A, contribuendo a migliorare la connessione tra le regioni e a sostenere lo sviluppo regionale.

Milano, 11 dicembre 2025 – Nuovo passo decisivo per il potenziamento delle infrastrutture del Sud Italia: è stato avviato lo scavo di tre nuove gallerie sul Lotto 1A della linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità Salerno–Reggio Calabria, realizzato da Webuild per conto di RFI (Gruppo FS Italiane). La linea è parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T e rappresenta uno dei progetti strategici per la connessione del Sud della penisola con il Nord Italia e l'Europa. Grazie all'attivazione di tre nuove TBM (Tunnel Boring Machine), sono ora operative tutte le quattro talpe meccaniche previste per la realizzazione delle 8 gallerie naturali da scavare in meccanizzato sul Lotto 1A, che collegherà Battipaglia a Romagnano.

