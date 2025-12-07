Guido Crosetto vuole la leva militare e l' ampliamento della parte kombat | l' Italia sempre più vicina alla guerra

Surreali parole, quelle di Crosetto, che meritano di essere commentate criticamente Ha recentemente dichiarato Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo di Giorgia Meloni e della destra bluette neo-liberale, filoatlantista, filoisraeliana e filobancaria, che occorre fare in m.

