Germania 31 elicotteri NH90 Sea Tiger per la Marina militare Risposta alla Russia che potenzia la sua flotta nell' Atlantico settentrionale
La Germania ha annunciato la consegna del primo elicottero NH90 Sea Tiger alla Marina militare, con un totale di 31 unità previste. La decisione arriva in risposta all'espansione della flotta russa nell'Atlantico settentrionale, sottolineando l'impegno di Berlino nel rafforzare le capacità militari marittime.
Roma, 16 dicembre 2025 - La Russia potenzia la Marina militare, lo facciamo anche noi: questo in sintesi il ragionamento il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius nell’annunciare la consegna del primo elicottero NH90 Sea Tiger alle forze armate di Berlino. Fino al 2030 ne saranno consegnati complessivamente trentuno. Sarà utilizzato per missioni di guerra antinave e antisommergibile. Airbus Helicopters produce il velivolo con la join venture NHIndustries. L'azienda – si legge nel sito dell’azienda “trae il meglio dall'industria europea degli elicotteri ad ala rotante e della difesa, essendo di proprietà di Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Quotidiano.net
