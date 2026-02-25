Laura Pausini a Sanremo 2026 incredibile somiglianza con Lady Diana | look a confronto

Laura Pausini è stata promossa nella conduzione del Festival di Sanremo 2026, accanto a Carlo Conti. Anche i suoi look sono stati molto ammirati, specialmente il primo in velluto blu di Armani Privé che assomiglia pericolosamente a quello iconico di Lady Diana, indossato a una cena di gala alla Casa Bianca nel 1985, firmato Victor Edelstein. Laura Pausini, elegantissima in Armani Privé e gioielli Pomellato. Laura Pausini, nella prima serata di Sanremo 2026, non solo ha dimostrato di essere una valida conduttrice. D’altro canto, aveva già dato prova di sé come presentatrice dell’Eurovision nel 2022, quando riuscì a portare al termine la serata nonostante avesse contratto il Covid. In ogni caso, anche i look della Pausini hanno contribuito ad essere molto apprezzata sul palco dell’Ariston. In particolare, il primo abito in velluto blu notte, di Armani Privé, con scollatura omerale che lasciava le spalle scoperte, ha letteralmente incantato. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, Laura Pausini scherza con LaPresseLaura Pausini ha fatto uno scherzo ai giornalisti durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2026, perché voleva alleggerire l’atmosfera.

Laura Pausini a Sanremo 2026 potrebbe duettare con GiorgiaSi ipotizza che Laura Pausini possa partecipare a Sanremo 2026, con possibilità di un duetto con Giorgia.

