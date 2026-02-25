L’importanza della scalabilità di un’infrastruttura informatica secondo HkStyle

Negli ultimi anni, anche le aziende del territorio bergamasco si sono trovate ad affrontare una trasformazione digitale sempre più rapida. A crescere non sono solo i volumi di lavoro, ma anche i dati da gestire, le modalità operative e le esigenze di archiviazione e collaborazione. In questo contesto, il tema della scalabilità durata nel tempo, archiviazione, modifica del lavoro, adattamento del lavoro alla struttura diventa centrale. Un’ infrastruttura informatica può essere vista come la rete di strade di una città: se progettata solo per il traffico attuale, rischia di andare in crisi quando aumentano veicoli e spostamenti. La scalabilità permette invece di assorbire la crescita, garantendo continuità e stabilità anche nei momenti di maggiore pressione. Cos’è la scalabilità di una struttura informatica e perché è fondamentale per le aziende. La scalabilità di una struttura informatica indica la capacità di un sistema di crescere insieme all’azienda, senza perdere efficienza o sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Attività informatica sospetta al dipartimento di informatica della Sapienza, servizi interrotti per sicurezzaLunedì mattina, all’Università La Sapienza di Roma, i servizi digitali sono stati fermati.

Backup dati 2026: la guida alle soluzioni per privati e aziende, tra sicurezza e scalabilità.Nel febbraio 2026, il mercato dei software di backup si riempie di opzioni.

Argomenti discussi: Andrian: AI per dare tempo, scalabilità e autorevolezza agli agenti immobiliari; La regione MENA ha un enorme potenziale inutilizzato e offre numerose opportunità per i nuovi e promettenti operatori; Addio alle vecchie batterie: la mossa che taglia i costi del 30% e cambia le auto elettriche; Ethereum spiega in dettaglio le priorità dei protocolli per il 2026: cosa potrebbe significare per il prezzo di ETH.