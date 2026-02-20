Una donna è stata arrestata all’aeroporto di Las Vegas dopo aver abbandonato il suo golden doodle di due anni. La proprietaria aveva lasciato il cane legato a un misuratore per bagagli, senza portarlo con sé. Il cucciolo, con lo sguardo smarrito, si aggirava tra i passeggeri. Le telecamere di sicurezza hanno registrato tutto, mostrando la donna che si allontanava senza preoccuparsi del cane. Ora il cane cerca una famiglia che possa prendersene cura. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui social.

Il caso del golden doodle di 2 anni abbandonato in aeroporto. Un guinzaglio legato a un misuratore per bagagli, uno sguardo smarrito e una donna che si allontana senza voltarsi. È la scena che ha indignato gli Stati Uniti: un cane abbandonato all’aeroporto di Las Vegas, lasciato al banco del check-in dopo che la proprietaria aveva scoperto di non poter volare con lui. I fatti risalgono al 2 febbraio, al Terminal 3 dell’ Aeroporto Internazionale Harry Reid. Protagonista involontario un goldendoodle di due anni, poi ribattezzato “Jet Blue”. Cosa è successo all’aeroporto di Las Vegas?. Le immagini di videosorveglianza diffuse dal Las Vegas Metropolitan Police Department mostrano la donna avvicinarsi al banco della compagnia JetBlue, pronta per il volo, con un bagaglio a mano e il cane al guinzaglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

'Non può salire', cane abbandonato all'aeroporto di Las Vegas: arrestata la proprietaria, il cucciolo ora cerca casa

