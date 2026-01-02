Un cagnolino abbandonato in un cassonetto a Gardena, in California, ha suscitato emozioni contrastanti. Dopo essere stato lasciato in condizioni di vulnerabilità, il piccolo ha trovato una famiglia durante il periodo natalizio. Questa vicenda dimostra come, anche nelle situazioni più difficili, possa nascere una speranza di rinascita e di un nuovo inizio.

Era stato abbandonato in un cassonetto della spazzatura e a Natale ha trovato casa. La storia arriva da Gardena, in California, dove un cagnolino è stato gettato in un cestino dei rifiuti. Il cucciolo è stato trovato dal sergente Nick Beerling che, come raccontato da Nbc Los Angeles, ha sentito “deboli gemiti e pianti” all’interno del cestino. Quando l’uomo ha sollevato il coperchio ha visto il cane spaventato. Il sergente ha sostenuto alla tv locale che il cane è stato abbandonato nel cassonetto compattatore, che utilizza un pistone idraulico per compattare i rifiuti. Come riporta Abc 7, il Gardena Animal Control ha salvato l’animale, che è stato poi portato al centro di adozione per animali domestici a Spca LA South Bay, per essere curato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cagnolino abbandonato e gettato in un bidone della spazzatura, poi il lieto fine inaspettato a Natale

Leggi anche: Lanciato dal finestrino di un’auto in corsa e poi abbandonato in canile: “Jacky merita un lieto fine”

Leggi anche: Abbandonato e sofferente in Montagnola: storia a lieto fine per il pitbull

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Sto uscendo da una tomba con un cane in braccio, vergogna”: la storia di Argo, gettato a morire in un loculo vuoto del cimitero e salvo per miracolo - L'uomo che lo ha salvato: "Chi lo ha messo qui si deve vergognare" ... ilfattoquotidiano.it