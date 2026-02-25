Liceo Alberti inutilizzabile mille studenti spostati dal Vomero a Fuorigrotta | è protesta

I mille studenti del Liceo Alberti del Vomero spostati al Vittorio Emanuele II di Fuorigrotta ad un'ora d'autobus. I genitori annunciano manifestazione di protesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vomero, al Liceo Alberti lezioni a distanza: mezza scuola inutilizzabile, è scaduta la Scia antincendioIl Liceo scientifico Alberti di via Pigna senza Scia antincendio: attività limitata a 100 studenti al giorno.

Lezioni del liceo Alberti spostate a Fuorigrotta, scatta la protestaTempo di lettura: 3 minutiI genitori avevano chiesto la “did”, la didattica integrata digitale, fino a che non avrebbero riaperto la scuola Leon...

Argomenti discussi: Vomero, al Liceo Alberti lezioni a distanza: mezza scuola inutilizzabile, è scaduta la Scia antincendio.

Lavori Pnrr nel 2024, ma il liceo Alberti non ha certificazione antincendio: si studia da casaScia antincendio scaduta nel 2021 e ora lezioni da casa. Questa la situazione al Liceo Leon Battista Alberti, dove quasi mille studenti stanno vivendo da settimane una situazione di forte incertezza. napolitoday.it

Vomero, al Liceo Alberti lezioni a distanza: mezza scuola inutilizzabile, è scaduta la Scia antincendioIl Liceo scientifico Alberti di via Pigna senza Scia antincendio: attività limitata a 100 studenti al giorno. Attivate le lezioni a distanza da lunedì. fanpage.it