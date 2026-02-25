lezioni del liceo alberti spostate a fuorigrotta scatta la protesta

Tempo di lettura: 3 minuti I genitori avevano chiesto la “did”, la didattica integrata digitale, fino a che non avrebbero riaperto la scuola Leon Battista Alberti a Napoli, oppure spostare le lezioni a diverse scuole nella zona dell’Arenella che si erano dette pronte a offrire spazi agli studenti. E invece la Città Metroolitana di Napoli ha deciso di spostare i 960 iscritti alla scuola superiore: le lezioni il pomeriggio, dalle 15 alle 20, si terranno al “Vittorio Emanuele II”, in via Barbagallo, a Fuorigrotta, lontano 57 minuti con l’autobus. Il rimedio è stato preso perché la scala di evacuazione dalla scuola si è staccata dalla parete e quindi rende l’istituto non frequentabile se non al piano terra, che ospita solo 250 studenti dei 950 iscritti e quindi attualmente si va a turno a scuola solo due giorni a settimana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

