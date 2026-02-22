Vomero al Liceo Alberti lezioni a distanza | mezza scuola inutilizzabile è scaduta la Scia antincendio

Il Liceo Alberti nel Vomero ha sospeso le lezioni in presenza a causa della scadenza della certificazione antincendio, che ha reso inutilizzabile metà degli spazi scolastici. La scuola può accogliere solo 100 studenti al giorno, perché molte aule sono state chiuse per motivi di sicurezza. La mancanza di questa certificazione ha costretto la direzione a limitare le attività in modo drastico. La situazione rimane critica finché non sarà ripristinata la conformità normativa.

