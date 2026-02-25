L’IA ci inganna | ecco perché non riconosciamo più i volti falsi

La capacità umana di distinguere volti reali da quelli generati dall'intelligenza artificiale è ormai compromessa. Un recente studio pubblicato sul British Journal of Psychology rivela che persino i cosiddetti super-riconoscitori falliscono nel riconoscere le immagini artificiali, con prestazioni appena superiori al caso. Il pericolo maggiore? La sistematica sopravvalutazione delle proprie capacità, un fenomeno simile all'effetto Dunning-Kruger che espone a truffe e manipolazioni digitali. La ricerca, condotta dalla University of New South Wales e dall'Australian National University, ha coinvolto 125 partecipanti, tra cui 36 esperti nel riconoscimento facciale. Il risultato è stato sorprendente: nessuno è riuscito a superare la soglia del caso puro. I volti artificiali di ultima generazione presentano una perfezione statistica quasi eccessiva, con simmetrie e proporzioni ideali che sfuggono all'intuizione umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

