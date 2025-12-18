Una reunion virtuale ha ingannato i fan sui social: immagini di un cast riunito di

© Movieplayer.it - Mamma, ho perso l'aereo: la reunion con l'IA inganna i fan sui social

Online sono circolate immagini in cui era riunito il cast della comedy familiare di Chris Columbus ma era frutto dell'intelligenza artificiale. I fan di Mamma, ho perso l'aereo sono passati dall'euforia alla tristezza in pochi istanti. Da qualche ora sui social stanno circolando alcune immagini che ritraggono tre protagonisti del film di Chris Columbus riuniti allo stesso tavolo. Peccato che siano tutte frutto dell'intelligenza artificiale. Nonostante si tratti di immagini fake, diversi media e fan le hanno ricondivise sui propri social e negli articoli, entusiasti per la reunion. L'immagine di Mamma, ho perso l'aereo generata con l'IA I finti scatti della finta reunion sono stati pubblicati online dalla pagina angelcakes.

