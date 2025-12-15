© Iodonna.it - Una sostanza specifica "inganna" l'età biologica e protegge il DNA. Ecco quanto ne sappiamo (e perché è una scusa scientifica per non rinunciarci)

C ’è una buona notizia per chi non sa rinunciare al quadratino di cioccolato – rigorosamente fondente – sa fine pasto. Il segreto per rallentare le lancette dell’orologio biologico potrebbe nascondersi proprio lì, tra le note amare del cacao. Non è una favola, ma il risultato di una ricerca scientifica condotta dal prestigioso King’s College di Londra e pubblicata sulla rivista Aging. Al centro della scoperta c’è una molecola specifica: la teobromina. Cioccolato: vizi e virtù di uno dei cibi più amati. guarda le foto Cioccolato fondente, l’alleato inaspettato contro il tempo. La teobromina è un alcaloide purinico naturale presente principalmente nei semi di cacao (e nel cioccolato fondente). Iodonna.it

