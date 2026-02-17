Liceo Alberti scala antincendio rotta e lezioni ridotte | dopo la protesta arriva cronoprogramma lavori

Al liceo Alberti di Napoli, la rottura della scala antincendio ha causato la riduzione delle lezioni e la presenza di soli 250 studenti in aula. La scuola ha deciso di intervenire con un cronoprogramma dei lavori, che prevede interventi urgenti per riparare la struttura. I ragazzi hanno manifestato per chiedere soluzioni rapide e sicure. La riparazione dovrebbe partire entro la prossima settimana, garantendo un ritorno alla normalità.

Protesta al liceo Alberti di Napoli per la scala antincendio rotta: lezioni ridotte e solo 250 studenti in presenza. La Città Metropolitana annuncia la chiusura lavori e Scia nel weekend. Dopo settimane di attività scolastica a singhiozzo e la protesta di studenti e genitori davanti ai cancelli, arriva un primo calendario degli interventi per il liceo Leon Battista Alberti di Napoli. La Città Metropolitana annuncia che i lavori legati alla sicurezza antincendio dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana, con la presentazione della Scia prevista nel weekend. Intanto restano le difficoltà: solo 250 studenti su 980 possono frequentare in presenza, con lezioni fortemente ridotte. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Liceo Alberti, scala antincendio rotta e lezioni ridotte: dopo la protesta arriva cronoprogramma lavori Napoli, liceo Alberti con un solo piano agibile: lezioni ridotte per 980 studentiIl liceo Alberti di Napoli ha solo un piano aperto alle lezioni. Vomero, al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezzaAl Liceo Alberti di Vomero, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una scala di sicurezza si è staccata, creando un rischio per gli studenti e il personale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Liceo Alberti a Napoli, niente Dad. Stop dall'Ufficio scolastico: Prevista solo per il Covid; Vomero, al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezza; Chiusura Liceo Alberti, genitori in piazza; Vomero: Contrordine al liceo Alberti, la Dad non s’adda fare. Nessuna soluzione per il liceo Alberti di Napoli, protestano studenti e famiglieCentinaia di studenti e tanti genitori, tutti nel cortile all'ingresso della scuola a chiedere di sbloccare la scuola Leon Battista Alberti a Napoli, che ha classi disponibili solo al piano terra, per ... ansa.it Disagi al Liceo Alberti, avviati i lavori per un ritorno alla normale fruizioneSi è tenuto questa mattina presso il liceo Alberti di Napoli un sopralluogo congiunto dell'ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli con la dirigenza dell'istituto scolastico. Presenti anche ... napolitoday.it Nessuna soluzione per il liceo Alberti di Napoli, protestano studenti e famiglie. Classi solo per il 25% degli iscritti, primo piano out per rottura scala antincendio #ANSA x.com Al liceo Alberti per partecipare alla protesta di genitori e studenti che vogliono tornare a scuola. A loro il diritto allo studio è precluso. facebook