Liceo Alberti scala antincendio rotta e lezioni ridotte | dopo la protesta arriva cronoprogramma lavori

Al liceo Alberti di Napoli, la rottura della scala antincendio ha causato la riduzione delle lezioni e la presenza di soli 250 studenti in aula. La scuola ha deciso di intervenire con un cronoprogramma dei lavori, che prevede interventi urgenti per riparare la struttura. I ragazzi hanno manifestato per chiedere soluzioni rapide e sicure. La riparazione dovrebbe partire entro la prossima settimana, garantendo un ritorno alla normalità.

Protesta al liceo Alberti di Napoli per la scala antincendio rotta: lezioni ridotte e solo 250 studenti in presenza. La Città Metropolitana annuncia la chiusura lavori e Scia nel weekend. Dopo settimane di attività scolastica a singhiozzo e la protesta di studenti e genitori davanti ai cancelli, arriva un primo calendario degli interventi per il liceo Leon Battista Alberti di Napoli. La Città Metropolitana annuncia che i lavori legati alla sicurezza antincendio dovrebbero concludersi entro la fine della prossima settimana, con la presentazione della Scia prevista nel weekend. Intanto restano le difficoltà: solo 250 studenti su 980 possono frequentare in presenza, con lezioni fortemente ridotte. 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli, liceo Alberti con un solo piano agibile: lezioni ridotte per 980 studentiIl liceo Alberti di Napoli ha solo un piano aperto alle lezioni.

Vomero, al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezzaAl Liceo Alberti di Vomero, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una scala di sicurezza si è staccata, creando un rischio per gli studenti e il personale.

liceo alberti scala antincendioNessuna soluzione per il liceo Alberti di Napoli, protestano studenti e famiglieCentinaia di studenti e tanti genitori, tutti nel cortile all'ingresso della scuola a chiedere di sbloccare la scuola Leon Battista Alberti a Napoli, che ha classi disponibili solo al piano terra, per ... ansa.it

Disagi al Liceo Alberti, avviati i lavori per un ritorno alla normale fruizioneSi è tenuto questa mattina presso il liceo Alberti di Napoli un sopralluogo congiunto dell'ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli con la dirigenza dell'istituto scolastico. Presenti anche ... napolitoday.it