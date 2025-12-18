Mattia Gaddini | Non è facile restare fuori ma continuo a lavorare Ora voglio dare il mio contributo
Mattia Gaddini è determinato a tornare protagonista, nonostante le sfide. La sua voglia di contribuire e di riprendere il suo ruolo di protagonista lo spinge a continuare a lavorare con passione. Dopo le prime giornate tra Virtus Verona e Alcione, il suo obiettivo è ritrovare quella incisività che lo ha contraddistinto e fare la differenza in campo.
La voglia matta di Mattia Gaddini. Di tornare ad incidere, di essere quel giocatore determinante ammirato nelle prime due giornate tra Virtus Verona e Alcione. Due reti, quattro punti conquistati da misterIori e i suoi ragazzi e poi una luce sempre più fioca, oscurata dai cattivi risultati di. 🔗 Leggi su Today.it
TANTI AUGURI MATTIA!
