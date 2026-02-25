Levigliani il borgo toscano dove proprietà e redditi sono condivisi in cooperativa

In Toscana esiste un borgo che dà casa e lavoro a tutti i suoi cittadini, dove proprietà e redditi sono condivisi in cooperativa: si chiama Levigliani ed è una frazione di Stazzema, in provincia di Lucca. "Questo borgo ha una storia che parte da lontano, dal 1794, quando il Granduca di Toscana ha venduto delle terre che 67 capi famiglia levigliani hanno deciso di acquistare in maniera collettiva, tenendole come un'unica proprietà. E hanno sfruttato le risorse di queste terre in maniera collettiva", spiega a Tgcom24 il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. "Questa realtà - prosegue - dà occupazione a tutti gli abitanti e anche a chi viene da fuori. È un'economia circolare che sta funzionando e dà frutti esemplari, una filiera di comunità basata sul cooperativismo. Combatte anche un male che la montagna italiana sta vivendo, perché sta frenando moltissimo lo spopolamento". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Levigliani, il borgo dell’Alta Versilia dove la disoccupazione non esiste. Da 230 anni tutto si condivideLevigliani, un piccolo borgo dell’Alta Versilia, sfida la crisi occupazionale grazie alla sua tradizione di solidarietà.

Leggi anche: Collescipoli, Babbo Natale a bordo di una Fiat 500: “Valorizziamo il borgo attraverso eventi condivisi”

Temi più discussi: C'è un borgo in Toscana che dà casa e lavoro a tutti i suoi cittadini; Levigliani, il piccolo borgo comunitario della Toscana: tutti lavorano tra grotte, cave, miniere e musei (e nessuno se ne va); Levigliani, il borgo toscano dove non esiste disoccupazione: Il nostro modello di successo contro lo spopolamento; Levigliani, il borgo dell’Alta Versilia dove la disoccupazione non esiste. Da 230 anni tutto si condivide.

Levigliani, il borgo dell’Alta Versilia dove la disoccupazione non esiste. Da 230 anni tutto si condivideIl paese di 350 abitanti ha trasformato proprietà e lavoro in un modello cooperativo unico. Ora entra nel portale mondiale dell’Alleanza cooperativa internazionale ... lanazione.it

Levigliani, il piccolo borgo comunitario della Toscana: tutti lavorano tra grotte, cave, miniere e musei (e nessuno se ne va)Un piccolo borgo arroccato sulle pendici di una montagna, nel cuore delle Apuane: circa 350 abitanti in tutto, in una terra non semplice dal punto di vista geografico dove fare rete è l'unico modo di ... corrierefiorentino.corriere.it

Il borgo che tutti sognano: a Levigliani il sindaco garantisce casa e lavoro a ogni abitante, ma senza sussidi! Scopri di più: https://www.nonsprecare.it/levigliani-comune-offre-casa-e-lavoro-senza-sussidi - facebook.com facebook

Levigliani, il borgo dell’Alta Versilia dove la disoccupazione non esiste. Da 230 anni tutto si condivide x.com