Levigliani, un piccolo borgo dell’Alta Versilia, sfida la crisi occupazionale grazie alla sua tradizione di solidarietà. Da oltre due secoli, gli abitanti condividono tutto, dalla terra alle risorse, mantenendo viva la comunità. Quest’anno, il paese festeggia i 230 anni di questa pratica, che ha aiutato le famiglie a superare periodi difficili e a mantenere vivo il tessuto sociale. Nonostante l’abbandono di molti altri paesi vicini, Levigliani continua a resistere, attirando curiosi e visitatori con le sue storie di coesione.

Stazzema (Lucca), 17 febbraio 2026 – In un tempo in cui i borghi si svuotano e i giovani fanno le valigie, c’è un paese toscano che ha scelto di restare unito. A Levigliani, 350 anime aggrappate alle pendici del Monte Corchia, il lavoro non si cerca. Si condivide. Qui proprietà, reddito e opportunità sono messi in comune da oltre due secoli, in un modello di cooperazione che ha trasformato un piccolo borgo dell’ Alta Versilia in un caso unico. Oggi quella storia entra nel portale mondiale dell’Alleanza cooperativa internazionale grazie alla Cooperativa sviluppo e futuro. Un riconoscimento che accende i riflettori su una comunità dove chi vuole può contribuire al progetto collettivo e dove, controcorrente rispetto allo spopolamento delle aree interne, le persone scelgono di restare e costruire il proprio futuro insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Levigliani, il borgo dell’Alta Versilia dove la disoccupazione non esiste. Da 230 anni tutto si condivide

