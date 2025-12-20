Collescipoli Babbo Natale a bordo di una Fiat 500 | Valorizziamo il borgo attraverso eventi condivisi
Un momento di condivisione legato alle festività natalizie. L’iniziativa ‘Babbo Natale in 500’ animerà strade e vicoli di Collescipoli, nel corso della mattinata di domenica 21 dicembre. L’idea nasce dall’associazione Amici di Pietro per Collescipoli, che ha voluto organizzare un’iniziativa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Collescipoli, ultimo giorno del ‘Natale di San Nicola’: "Ottima partecipazione nel borgo" GALLERIA FOTOGRAFICA
