levante con lob wavy e ballet make up a sanremo 2026

Se nei beauty look a prendersi il centro della scena sono spesso stati i suoi capelli, che nel tempo hanno mutato colore e tagli, adattandosi alle diverse fasi della vita della cantante siciliana, per la sua ricomparsa al Festival della canzone il make-up è un grande protagonista secondo i codici moderni del minimalismo emotivo. Il make-up Armani Beauty di Levante Curato dalla make-up artist Valentina Raimondi e firmato Armani Beauty è un elogio alla sottrazione piuttosto che all'eccesso. Occhi dal finish wet e labbra in un delicata nuance nude in versione satinata come le più contemporanee ballet slippers lips, Levante ha puntato sul monocromatismo per evidenziare la sua chioma corvina. Il tutto completato da una manicure lattiginosa e cremosa. Un make-up realizzato solo con una palette di tonalità nude, in cui la luce diventa l'elemento distintivo. L'eyeliner definisce lo sguardo con eleganza, mentre le texture luminose e glossate rappresentano il vero filo conduttore di tutto.

