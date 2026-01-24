Sanremo 2026 Levante | Torno con il sorriso Eurovision? Non andrei

Levante ritorna a Sanremo nel 2026, il suo terzo festival, portando con sé una nuova maturità artistica. Dopo le esperienze del 2020 e 2023, si presenta con un atteggiamento positivo, dichiarando di tornare con il sorriso. Riguardo all’Eurovision, ha affermato di non essere interessata a parteciparvi. La sua presenza sul palco dell’Ariston si configura come un momento importante nel percorso musicale dell’artista.

(Adnkronos) – Al suo terzo festival di Sanremo dopo quelli del 2020 e 2023, Levante torna sul palco dell’Ariston con una nuova maturità. All’Adnkronos racconta il suo brano in gara “Sei Tu”, il nuovo album dedicato ai “fallimenti d’amore”, la sorprendente esperienza come attrice e una scelta netta e coraggiosa riguardo all’Eurovision. Torni a Sanremo per la terza volta. Con quale stato d’animo e quale Levante arriva su quel palco? “Lo stato d’animo è di puro entusiasmo. Torno perché vorrei modificare l’ultimo ricordo che ho del mio Sanremo del ’23, quando ero in balia di troppe emozioni dovute al post partum. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

“A Sanremo 2026 torno nuda e più risolta. In amore ho sempre fatto il primo passo, provo tenerezza per chi invece sente un macigno sul petto”: così LevanteLevante torna a Sanremo nel 2026 con una proposta musicale più matura, evidenziata dalla sua nuova interpretazione di una ballad intima intitolata “Sei Tu”.

Sanremo 2026, Levante torna in gara con Sei tuLevante torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

