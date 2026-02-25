Levante a Sanremo 2026 | emozioni in musica dopo la depressione

Levante si prepara a esibirsi a Sanremo 2026, dopo aver affrontato un periodo difficile legato alla depressione. La cantante ha scelto di condividere le sue emozioni attraverso una canzone intima e coinvolgente, intitolata Sei tu. La sua presenza sul palco sarà un momento di grande intensità, che mette in luce la forza di superare le sfide personali attraverso la musica. La performance promette di catturare l’attenzione del pubblico e dei critici.

Levante a Sanremo 2026: l’arte di trasformare le emozioni in musica. Claudia Lagona, in arte Levante, torna sul palco dell’Ariston per la terza volta con il brano Sei tu. La cantante, nata a Caltagirone il 23 maggio 1987, ha costruito una carriera costellata di successi discografici e collaborazioni con grandi nomi della musica italiana, ma anche segnata da momenti personali complessi, tra cui la depressione post partum. La sua partecipazione a Sanremo 2026 rappresenta un’opportunità per riscattare l’esperienza del 2023 e per presentare al pubblico un inno all’amore che sfida la logica. Il percorso artistico di Levante inizia a prendere forma nel 2013 con il singolo Alfonso, ma è nel 2015 che il suo nome comincia a farsi notare grazie all’album Abbi cura di te. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026, Levante chi è: gli esordi, la vita privata e la depressione post partumLevante partecipa a Sanremo 2026 dopo aver affrontato una depressione post partum, che ha influenzato la sua carriera musicale.

Suzuki accende Sanremo 2026, la Swift Hybrid protagonista tra emozioni e musicaSuzuki inaugura il 76° Festival di Sanremo 2026 con la sua Swift Hybrid, protagonista tra emozioni e musica.

Levante all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo La cantante dice ‘no’ e spiega perché

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi è Levante: dagli esordi alla depressione post partum. Testo e significato del brano 'Sei tu'; Sanremo 2026, Levante con Sei tu. Il testo della canzone; Levante a Sanremo 2026: Calcolo ogni variabile, ma resto divisiva; Il testo e il significato della canzone Sei tu di Levante a Sanremo 2026.

Levante a Sanremo 2026 nel look della prima serata incarna una dorata essenzialità firmata Giorgio Armanipartner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Potremmo anche utilizzare queste tecnologie per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitari ... vogue.it

Il nuovo stile di Levante a Sanremo 2026: addio shorts, nella prima serata si veste di cristalliLevante è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa con il brano Sei tu. In quanti hanno notato la sua evoluzione di stile all’insegna del minimalismo messa in atto sul palco ... fanpage.it

SANREMO | Tredicesimo cantante in gara J-Ax con 'Italia starter pack', seguito da Fulminacci con 'Stupida sfortuna' da Levante con 'Sei tu' e Fedez & Masini con 'Male necessario'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 facebook

Chiello, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga, Levante: il gioco delle coppie dei Big del Festival. Ecco, tutto l’amore di Sanremo 2026 x.com